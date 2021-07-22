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Dünya Nijerya'da silahlı saldırılar! 13 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılar! 13 kişi öldü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:41:00 -
Nijerya'da silahlı saldırılar! 13 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere, Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki köylerde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, 13 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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