  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 03:06:56 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Agatu Bölge Yetkilisi Usman Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin tarladan dönen köylülere saldırdığını belirtti.

Suleiman, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Suleiman, güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldığını söyledi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan onunla tanıştı! Küçük Ertuğrul Bey'den olay kareler
Medya

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan onunla tanıştı! Küçük Ertuğrul Bey'den olay kareler

Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü çığ gibi büyüyor. Bosna Hersek'te dizinin yakın takipçisi olan 10 yaşındaki Benjamin Prasovic, Engin Altan Dü..
Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...
Gündem

Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...

Türkiye'nin Libya'daki başarısı dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin hazırlanan analizde "Türk Silahlı Kuvve..
Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'
Gündem

Rusya'nın Türkiye ziyaretini iptal etmesiyle ilgili olarak olay detay! 'İptalin arkasında o ülke var'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesinin ardından çok konuşulacak bir detay ortaya çıkt..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı