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Aktüel

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 34 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 23:18:57 -
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 34 kişi kurtarıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda rehin tutulan 34 kişi kurtarıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Igbom ve Tomayin köylerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 34 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı çetelerin liderlerinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Enenche, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Enenche, kurtarılanların ailelerine teslim edildiğini ifade etti.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

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