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Nijerya'da silahlı çete üyesi 27 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:20:56 -
Nijerya'da silahlı çete üyesi 27 kişi öldürüldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısında ordunun, çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölge yönelik operasyonlarında silahlı çete üyesi 27 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun Zamafara-Katsina kara yolundaki Nahuta-Doumborou bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar yaptığını belirtti.

Operasyonlarda 27 çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Eneche, operasyonlarda çok sayıda büyükbaş hayvanın ve çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini aktardı.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşması imzalamış, 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.


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