  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı
Aktüel

Nijerya'da protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:44:52 -
Nijerya'da protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı

ABUJA (AA) - Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lekki bölgesinde dün gece protesto eylemleri sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Sanwo-Olu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Protestoya katılan Glory Ufuoma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protesto eylemeleri sırasında sokak ışıklarının kapatıldığını ve ardından kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin protestoculara ateş açtığını söyledi.

Ufuoma, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde, saldırının polis ve asker tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Haberlerde, dün gece yaşanan olayların ardından sabah erken saatlerde bir grup, Vali Sanwo-Olu'nun Omididun bölgesindeki evini ve birkaç kamu binasını kundakladı.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, pazartesi günü erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!
Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, Almanya'dan çekecekleri ABD askerlerini, Rusya sınırlarına yakın olan başta Pol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay