  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nijerya'da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'da bir petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:23:00 -
Nijerya'da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın güneyinde bulunan benzin istasyonunda bir petrol tankeri patladı. Ülkenin Delta bölgesi Valisi Ifeanyi Okowa, patlamanın tankerin istasyonda yakıt boşalttığı sırada meydana geldiğini söyledi. Okowa, tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 1’inin ise kadın olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı
Gündem

Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Erbaş tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya ç..
Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki hepsi suspus oldu
Gündem

Melih Gökçek’i sosyal medyada topa tutmuşlardı! Öyle bir cevap verdi ki hepsi suspus oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, dün eşi Nevin Gökçek ile birlikte koronavirüs aşısı yaptırdığını duyurdu. Twitter'da..
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Ekonomi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Son dakika haberine göre; S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay