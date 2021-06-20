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Dünya Nijerya'da peş peşe çatışmalar! En az 10 ölü
Dünya

Nijerya'da peş peşe çatışmalar! En az 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 08:43:00 -
Nijerya'da peş peşe çatışmalar! En az 10 ölü

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Ebonyi eyaletine bağlı Ohaukwu bölgesinde Effium ve Ezza Effium etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Çok sayıda evin de ateşe verildiği çatışmalarda bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Ebonyi eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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Yorumlar

432

kabile veya ırklar arası savaşları kışkırtan dünya beyaz tenlilerine lanet olsun lanet olsun dünya beyazlarının dünya siyahilerinin bir kısmını her alanda kötü etmesine ebedi ahiretlerini yok ettiren dünya beyazlarına lanet olsun sadece kendilerine sebeb olmutyorlar birde dünya siyahilerine sebeb oluyorlar
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