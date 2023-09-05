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Dünya Nijerya'da otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-09-05 02:41:00 -
Nijerya'da otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Obajana-Lokoja kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyonete çarptığını belirtti.

Kazeem, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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