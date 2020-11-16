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Dünya Nijerya'da onlarca çete üyesi yakalandı
Dünya

Nijerya'da onlarca çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lagos eyaletindeki silahlı çetelere yönelik polis operasyonlarında tam 750 çete üyesinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 01:31:00 -
Nijerya'da onlarca çete üyesi yakalandı

Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle eyaletin 14 bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Odumosu, operasyonlarda 750 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Odumosu, eyalette iki hafta süren polis şiddetine karşı protestolarda yağmalanan eşyaların da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Odumosu, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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