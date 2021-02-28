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Dünya Nijerya’da okuldan kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı
Dünya

Nijerya’da okuldan kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı

Nijerya’nın Niger eyaletinde 17 Şubat’ta kaçırılan 27 öğrenciyle 3’ü öğretmen 15 sivilin serbest bırakıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:17:00 -
Nijerya’da okuldan kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı

Niger Eyaleti Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Usman, yaptığı açıklamada, Kagara Devlet Bilim Kolejinden kaçırılan 27 öğrenci ile 3’ü öğretmen 15 sivilin salıverildiğini duyurdu. Usman, serbest bırakılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu, yakında ailelerine teslim edileceklerini söyledi. Usman, bu kişilerin nasıl serbest bırakıldığına dair bilgi vermezken daha önce hükümet, kaçırılanlar için fidye ödenmeyeceğini açıklamıştı. Silahlı kişiler, 17 Şubat’ta Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3’ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü. Eyalette saldırının ardından yatılı okullar kapatılmıştı.

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