  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'li Senatör'den İsrail'e yalakalık! PFDK'dan ceza yağmuru! Dev kulüplere ağır fatura kesildi! Sıcak saatler yaşanıyor! Rus savaş uçakları havalandı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri İran'dan nükleer müzakerelerde "sıfır zenginleştirme" resti: Arakçi'den çarpıcı açıklamalar! Tokat merkezli bahis çetesine ağır darbe! 6 zehir taciri parmaklıklar ardında! Türk devriye botları Güneydoğu Asya'da ilke imza attı Savunma sanayinde ihracat denize döndü Uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrılmıştı... CHP'li Lal Denizli hakkında yeni gelişme! Ali Mahir’den Ramazan şov! “Mersinli bir teyzenin isyanı” konulu kısa video! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Dünya Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi
Dünya

Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nijerya'da Lassa ateşi felaketi! Ölü sayısı 70'e yükseldi

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 70’e çıktı. Ocak ayından bu yana 318 vaka doğrulandı.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu süre zarfında 1469 şüpheli vaka tespit edildiğini söyleyen İdris, yapılan testlerde 318 vakanın pozitif çıktığını kaydetti.

İdris, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiğini ifade etti.

Salgını kontrol altına almak için NCDC'nin Ulusal Hızlı Müdahale Ekibini sekiz eyalete konuşlandırdığını aktaran İdris, ajansın ayrıca gözetim, vaka yönetimi ve toplum katılımını güçlendirmek için eyalet hükümetleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarının korunması temel bir önceliktir." diyen İdris, bu yıl şu ana kadar 15 sağlık çalışanının enfekte olduğunu belirtti.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Söz konusu hastalık nedeniyle yılın ilk 5 haftasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl ise 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23