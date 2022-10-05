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Dünya Nijerya'da "kurşun geçirmezlik tılsımı" işe yaramadı: 1 ölü
Dünya

Nijerya'da "kurşun geçirmezlik tılsımı" işe yaramadı: 1 ölü

Nijerya'da bir çocuk, "kurşun geçirmezlik tılsımı"nı deneyen kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 08:30:00 -
Nijerya'da "kurşun geçirmezlik tılsımı" işe yaramadı: 1 ölü

Kwara eyalet polisinin açıklamasına göre, iki kardeş, tılsımla kendilerini güçlendireceklerine inandı.

Abubakar Abubakar isimli çocuk, 12 yaşındaki kardeşi Yusuf'u babasının silahıyla vurarak öldürdü.

Polis ekipleri şimdi, kardeşini vurduktan sonra kaçan Abubakar'ı arıyor.

İki çocuğun, avcı bir babanın oğulları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nijerya'da benzer vakalar daha önce de yaşanmıştı. Polis, aileleri çocuklarının davranışlarını takip etmeleri konusunda uyardı.

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