Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 34 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 34 bin 259'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 199 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 643 artarak 34 bin 259'a ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 760'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 14 bine yaklaştığı aktarıldı.



Lagos 12 bin 941, başkent Abuja 2 bin 738, Oyo 1951, Edo 1850, Rivers 1427 ve Delta 1398 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 647 bini aşarken 14 bin 30 kişi hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 311 bini geçerken bu ülkeyi 84 bin 843 vakayla Mısır, 34 bin 259 vakayla Nijerya izledi.

Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

