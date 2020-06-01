  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-01 02:57:06 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bini aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 307 artarak 10 bin 162'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 287'ye çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 7 olduğu kaydedildi.

Nijerya'da vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler Lagos (4 bin 943), Kano (954), başkent Abuja (660), Katsina (348), Ogun (273) ve Borno (271) oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı