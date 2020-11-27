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Aktüel Nijerya'da korsanlar 10 kişiyi kaçırdı
Aktüel

Nijerya'da korsanlar 10 kişiyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:12:14 -
Nijerya'da korsanlar 10 kişiyi kaçırdı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın açıklarında korsanlar, 10 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İngiliz kargo gemisi Kamerun'dan Nijerya'ya giderken Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğradı.

Saldırıda korsanlar gemideki 10 kişilik mürettebatı kaçırdı.

Öte yandan liman yetkilileri, güvenlik güçlerinin denizcileri bulmak için operasyon başlattığını duyurdu.

- Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Bu yıl Gine Körfezi'nde 24 saldırı yaşandı ve bu olaylarda 128 kişi kaçırıldı.

Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeili kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

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