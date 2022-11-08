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Dünya Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 382'ye çıktı
Dünya

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 382'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 08:01:00 -
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 382'ye çıktı

 Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.

Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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