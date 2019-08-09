Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.

Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı. 10 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor...

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