Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest bırakıldı

Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.
09 Ağustos 2019 Cuma 18:19
Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.
10 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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