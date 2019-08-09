Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici serbest Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı. Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

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