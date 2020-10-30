  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine tepkiler büyüyor
Aktüel

Nijerya’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine tepkiler büyüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:00:27 -
Nijerya’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine tepkiler büyüyor

ABUJA (AA) - Nijerya'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri desteklemesi nedeniyle Fransa'ya ise tepkiler büyüyor.

Nijerya merkezli insan hakları kuruluşu Müslüman Hakları Örgütü (MURIC) Başkanı Ishak Akintola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron’un bir kez daha Müslümanları öfkelendirdiğini belirtti.

Macron’un davranışlarının kötü liderlik örneği gösterdiğine işaret eden Akintola, Hz. Muhammed ve Müslümanları hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Akintola, MURIC’ın Macron’un sözlerini kınadığını ifade ederek, “Hiç kimse bizim Peygamber'imize saygısızlık gösteremez. Hz. Muhammed, Müslümanlar ve dünyamız için bir onurdur.” dedi.

Kano eyaletinde ünlülerin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, Macron’un fotoğraflarını yakarak aleyhinde sloganlar attı.

- Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Gündem

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon

Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı. ..
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!
Dünya

Fransa'daki saldırının faili bakın kim çıktı!

Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran şahsın aşırı sağcı bir grup olan Generation Identity'ye mensup olduğu ortaya çıktı. ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay