Nijerya'da düzenlenen operasyonda 5 terörist öldürüldü

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a yönelik operasyonlar sürüyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Mayanti bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonda, güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çatışma yaşandı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında çok sayıda Boko Haram üyesinin de yaralandığı ve bölgeden kaçtığı belirtildi.

Ordu, çatışmanın ardından teröristlere ait 2 bisiklet, çok sayıda silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.