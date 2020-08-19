  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

Saldırıda 100 kişi kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:11:26 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısında 10 kişi öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi kaçırıldı.

Kukawa Bölge Lideri Mustapha Lawan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad Gölü Havzası sınırındaki Kukawa bölgesine gelen terör örgütü üyelerinin gelişigüzel ateş açtığını belirtti.

Lawan, saldırıda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, saldırının ardından örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin kaçırıldığı ifade edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi
Siyaset

Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken 'Bahçeli' hamlesi

AK Parti ile olan ittifakı zedeleyici açıklamaları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP lideri Devlet Bahçe..
İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek
Siyaset

İmamoğlu Erdoğan’a yakın olmaya çalışıyor! Her ay 7 bin TL verecek

Parti tabanı istemediği halde 2023 seçimlerine hazırlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakikalık mesa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı