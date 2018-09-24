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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün rehin tuttuğu 73 kişi, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:54
Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Nijerya ordusundan Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Sirdawala ve Gwoza bölgelerinde örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda 46'sı çocuk, 25'i kadın olmak üzere toplam 73 rehinenin kurtarıldığını ifade eden Chukwu, 7 örgütün üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Chukwu, operasyonda 1 askerin yaralandığını söyledi. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleriyle 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:54
  1. nijerya
  2. boko haram

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