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Aktüel

Nijerya'da bir eyalet valisinde daha Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:50:41 -
Nijerya'da bir eyalet valisinde daha Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir eyalet valisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ekiti Valisi Kayode Fayemi, Twitter hesabından, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

İlk iki testinin negatif çıktığını kaydeden Fayemi, "Üçüncü kez yaptığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı." dedi.

Fayemi, sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu ifade ederek kendini evde doktor gözetiminde karantinaya aldığını açıkladı.

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da başkent Abuja ve 36 eyalet bulunuyor. Ülkede daha önce Delta, Ondo, Kaduna, Oyo, Bauchi ve Abia eyalet valilerinde Kovid-19 tespit edilmiş ve tedavileri sonrası valilerin hepsi iyileşmişti.

Afrika'nın 200 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Nijerya'da bugüne kadar 37 bin 800 kişide virüs tespit edilirken, 805 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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