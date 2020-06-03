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Aktüel

Nijerya'da 812 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:33:11 -
Nijerya'da 812 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar 812 sağlık çalışanının hastalığa yakalandığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde 65 bin Kovid-19 testi yapıldığını söyledi. Ihekweazu, "Bugüne kadar 812 sağlık çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı." dedi.

Ülke genelindeki duruma da değinen Ihekweazu, virüs tespit edilenlerin yüzde 25'inin yurt dışından gelen insanlarla temas ederek hasta olduğunu, geri kalan yüzde 75'inde ise virüsün nasıl bulaştığının bilinmediğini vurguladı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede toplam 10 bin 819 kişide virüs tespit edildi, 314 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 239 kişi de tedavi görerek iyileşti.

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