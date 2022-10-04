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Dünya Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi öldürüldü
Dünya

Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde, yerel güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 12 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 04:06:00 -
Nijerya'da 12 silahlı çete üyesi öldürüldü

Yerel Güçlerin Lideri Micah D. Dakka, yaptığı açıklamada, Taraba eyaletine bağlı Bali bölgesinde, yerel güvenlik güçlerinin, silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti. Dakka, operasyonda 12 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade etti.

Operasyonda çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını aktaran Dakka, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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