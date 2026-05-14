Nijerya ordusu sivil ölümleri iddialarını reddetti

Dünya
Nijerya ordusu, Zamfara eyaletinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları kabul etmedi. Askeri yetkililer, operasyonun terör örgütü liderlerini hedef aldığını ve sivil kayıplara dair doğrulanmış bir kanıt bulunmadığını savundu.

Nijerya’da Zamfara eyaletine yönelik hava operasyonu, beraberinde yeni bir tartışmayı getirdi. Ülkedeki askeri yetkililer, saldırıda sivillerin yaşamını yitirdiğine ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti.

Savunma cephesi, 10 Mayıs’ta Zurmi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun terör örgütü liderlerinin toplandığı noktaya yönelik olduğunu bildirdi. Açıklamada, hedefin çok kaynaklı istihbarat verileriyle belirlendiği ve kuzeybatıdaki yerleşim alanlarına yönelik planlanan saldırıları önlemenin amaçlandığı ifade edildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletine bağlı Zurmi bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun, terör örgütü elebaşılarının bir araya geldiği noktayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hedefin çok kaynaklı istihbaratla belirlendiği ve kuzeybatı bölgesindeki yerleşimlere yönelik planlanan saldırıları engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

Medya ve çeşitli platformlarda yer alan can kaybı rakamlarının "spekülatif, yanıltıcı ve doğrulanmamış" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu bilgilerin Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin resmi görüşünü yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada operasyonun bir "hava müdahale operasyonu" olduğu belirtilerek, bu tür operasyonlarda anlık ve kesin zayiat tespitinin mümkün olmadığı ifade edildi.

İlk hasar tespit raporlarına göre çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sivil kayıplara ilişkin iddiaların herhangi bir resmi ya da bağımsız doğrulamayla desteklenmediği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, hedef alınan yapının yalnızca silahlı unsurlar tarafından kullanıldığı ileri sürülerek, "Sivil kayıplara dair güvenilir ve doğrulanmış herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." denildi.

Uluslararası Af Örgütü, ordunun 10 Mayıs'ta Zamfara eyaletinde düzenlediği hava saldırısında en az 100 sivilin yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırıya ilişkin haberler karşısında "şoke olduğunu" belirterek, olayı kınamıştı.

Nijerya'da sıcak saatler: Çatışmada 5 terörist hayatını kaybetti
Nijerya'da vahşet gecesi: 3 hamile kadının da olduğu 14 sivil hayatını kaybetti
Nijerya ordusundan çetelere hava darbesi! Koordineli operasyonda 70 terörist etkisiz hale getirildi!
