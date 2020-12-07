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Aktüel Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Afrika'nın en büyük sorunu terördür"
Aktüel

Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Afrika'nın en büyük sorunu terördür"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:32:02 -
Nijerya Devlet Başkanı Buhari: "Afrika'nın en büyük sorunu terördür"

ABUJA (AA) - Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu en büyük sorunun terör olduğunu söyledi.

Buhari, Afrika Birliği'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlediği "Silahın Susturulması" konulu oturumda konuştu.

Afrikalı liderleri, silah kontrolü ve ambargoların uygulanmasını teşvik etmeye çağıran Buhari, "Afrika'nın en büyük sorunu terördür." dedi.

Buhari, Afrika kıtasında terör faaliyetlerinin ve örgütlü suçların arttığına işaret ederek, kıtanın, güvenlik ve istikrarla yeni bir barışa ulaşması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Buhari, kıtadaki çatışmaların önlenmesine yönelik iş birliği için Afrika Birliği Ara Buluculuk Destek Birimi'nin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

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