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Dünya Nijer'den BM Genel Sekreteri Guterres'e suçlama
Dünya

Nijer'den BM Genel Sekreteri Guterres'e suçlama

Yeniakit Publisher
2023-09-24 03:59:00 -
Nijer'den BM Genel Sekreteri Guterres'e suçlama

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, geçiş hükümetinin 78. BM Genel Kurulu'nda temsil edilmesini engellemekle suçladı.

Askeri yönetim tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, "BM Genel Sekreteri Guterres, Nijer'in 78. BM Genel Kurulu'na tam katılımını engelledi ve görevini kötüye kullandı." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, olay "haince" olarak tanımlanırken, "Guterres'in egemen bir devletin iç işlerine karışmasının da şiddetle kınandığı" kaydedildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise suçlamalara ilişkin Fransız basınına yaptığı açıklamada, bir ülkeden BM Genel Kurulu'na katılım için gerçekleştirilen başvurulardaki kimlik bilgilerinin çelişmesi durumunda, konunun Genel Kurul Yetki Komitesine havale edildiğini kaydetti.

Dujarric, kimin katılıp katılmayacağına Genel Sekreter Guteress'in değil komitenin karar verdiğini belirtti.

Nijer'deki askeri yönetim, BM Genel Kurulu'nda ülkeyi temsil etmesi için daha önce Nijer'in BM temsilcisi olan ve geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak atanan Bakary Yaou Sangare'yi görevlendirmişti.
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Bazı kaynaklara göre ise görevinden askeri müdahaleyle uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümeti tarafından da BM'ye ayrı bir başvuru yapıldı.

Nijer'den yapılan 2 farklı başvuru nedeniyle komite, bu ülkeden hiçbir ismi Genel Kurul konuşmacı listesine almadı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

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