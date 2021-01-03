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Aktüel Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı
Aktüel

Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:29:47 -
Nijer'deki terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı

DAKAR (AA) - Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 70'e yükseldiği duyuruldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 70'e çıktı.

Saldırıda ölenlerin sayısı dün 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.




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