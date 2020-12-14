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Aktüel Nijer'de yerel seçimler tamamlandı
Aktüel

Nijer'de yerel seçimler tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:05:19 -
Nijer'de yerel seçimler tamamlandı

NİAMEY (AA) - Nijer'de yerel seçimler yapıldı.

Yaklaşık 7,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

Seçimlerde 226'sı belediyede görev yapacak yaklaşık 4 bin meclis üyesi, 4 şehir konseyi ve 15 ilçe konseyi belirlenecek.

Sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Nijer'de 2 hafta sonra da cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler düzenlenecek.

Seçimlerde 171 milletvekili ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için 30 ismin yarışacağı seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, 2 dönemlik görev süresini tamamladığı için aday olmamıştı.



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