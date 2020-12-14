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Aktüel Nijer'de terör saldırısı: 27 ölü
Aktüel

Nijer'de terör saldırısı: 27 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 01:36:02 -
Nijer'de terör saldırısı: 27 ölü

DAKAR (AA) - Nijer'in güneydoğusuna düzenlenen terör saldırısında 27 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Diffa bölgesindeki Toumour köyüne cumartesiyi pazara bağlayan gece terör örgütü Boko Haram tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda 27 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 800 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale geldi.

Diffa bölgesi, cuma günü de Boko Haram tarafından saldırıya uğramış, olayda iki kişi yaşamını yitirmişti.

- Diffa, 2015'ten bu yana saldırıların hedefinde

Nijerya'nın kuzey sınırında bulunan Diffa, Şubat 2015'ten bu yana Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.





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