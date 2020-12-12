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Aktüel Nijer'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2021'e kadar ara verilecek
Aktüel

Nijer'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2021'e kadar ara verilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-12 15:13:25 -
Nijer'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2021'e kadar ara verilecek

DAKAR (AA) -Nijer'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle eğitime 2 hafta ara verilecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, vaka sayısının yükselmesi nedeniyle okulların bir süre kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, eğitim-öğretime 17 Aralık-1 Ocak arası ara verileceği kaydedildi.

Nijer'de salgının başından bu yana 2 bin 160 kişi hastalığa yakalandı ve 80 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzun süredir yeni vaka görülmeyen ülkede, son birkaç haftadır günlük yeni hasta sayısı 20-30 bandında seyrediyordu.




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