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Dünya Nijer'de darbe destekçileri Fransız üssüne yürüdü
Dünya

Nijer'de darbe destekçileri Fransız üssüne yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-08-12 12:25:00 -
Nijer'de darbe destekçileri Fransız üssüne yürüdü

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından darbe destekçileri, başkentteki Fransız üssüne yürüdü.

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından darbe destekçileri, başkentteki Fransız üssüne yürüdü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Niamey'de cuma namazının ardından binlerce darbe destekçisi, Fransız askerlerinin bulunduğu "Niamey 101 Hava Üssü" yakınında toplandı.

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep eden grup, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa aleyhine sloganlar attı.

Grup, daha sonra üsse doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş, olaysız sona erdi.

Başkentteki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bulunan askeri üste yaklaşık 1500 Fransız askeri görev yapıyor.
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- Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

- Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış ve cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

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