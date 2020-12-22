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Aktüel Nijer'de askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker öldü
Aktüel

Nijer'de askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:36:54 -
Nijer'de askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker öldü

DAKAR (AA) - Nijer'in Mali sınırı yakınında askeri araca düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askerleri taşıyan araç, Tillaberi bölgesinde teröristler tarafından pusuya düşürüldü.

Olayda 5 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Bu, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi'de aralık başından beri gerçekleşen 3'üncü saldırı oldu.

Tillaberi, aralığın ilk haftasında 2 saldırıya sahne olmuş, 4 asker yaşamını yitirmişti.

Bölgede, 2017'den bu yana yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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