Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan ortak savunma gücü

Mali'de geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nijer, Mali ve Burkina Faso ile "Sahel Devletleri İttifakının (AES)" kurulmasına olanak veren Liptako-Gourma Şartı'nın imzalandığını duyurdu.

Liptako-Gourma Şartı'na göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

İttifakın, Nijer'e askeri operasyon yapma ihtimali bulunan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı önlem amacıyla kurulduğu tahmin ediliyor.

ECOWAS, 26 Temmuz'da askeri yönetimin başa geçtiği Nijer'de alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un görevine iade edilmesi ve ülkede anayasal düzene dönülmesini istiyor.

Bu şartlar sağlanmazsa Nijer'e askeri operasyon düzenleyebileceğini belirten ECOWAS'ın, Benin'in Nijer sınırına asker konuşlandırdığı ve askeri müdahaleye hazırlandığı iddia ediliyor.

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Askerlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso da başından bu yana ECOWAS'ın olası operasyonuna karşı çıkarken, böyle bir müdahale durumunda Nijer'i "savunacaklarını" belirtiyor.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüzölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA