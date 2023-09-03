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Gündem Nihayet sıra ona da geldi! Numan Kurtulmuş: Yeni bir Anayasa’nın yapılması boynumuzun borcu
Gündem

Nihayet sıra ona da geldi! Numan Kurtulmuş: Yeni bir Anayasa’nın yapılması boynumuzun borcu

Yeniakit Publisher
2023-09-03 10:09:00 -
Nihayet sıra ona da geldi! Numan Kurtulmuş: Yeni bir Anayasa’nın yapılması boynumuzun borcu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uşak’ta düzenlenen 20. İmam Hatipliler Kurultayı’nda Anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni bir anayasanın yapılması boynumuzun borcudur” dedi.

Numan Kurtulmuş, Uşak’ta düzenlenen 20. İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı.

Kurtulmuş’un burada yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

“Türkiye’nin demokrasi tarihinin seyrine paralel bir seyir imam hatip okullarının geçmişinde yer almıştır. Demokratik ortamın da kısıtlandığı, millet iradesinin baskı altına alındığı dönemlerde imam hatip liselerinin programları değiştirilmiş, kapısına kilit vurulmuştur. Öğrenci sayısının 60 binlere düştüğü günleri hatırlıyorum. Bugün 1.5 milyona yaklaşan öğrenci ordusuyla imam hatip liseleri aynı zamanda bir başarı öyküsüdür.

Bizden önceki nesiller yokluk, kıtlık, yoksunluk ve maalesef baskı altında olmanın mücadelesini ve imtihanını veriyorlardı. Bizse bugün varlığın, gücün ve bundan sonraki süreçlere ilişkin elimizdeki imkanların sınavıyla karşı karşıyayız. Niteliğin arttırılması konusunda elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz.”
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

“Devlet yapısının güçlenmesi bakımından önümüzde standartları yüksek bir demokrasiyi inşa etme dönemi var. Türkiye’nin temel hukuksal metinlerinin baştan yazılması, yeni reformların ortaya konulması kaçınılmazdır. Çağdaş, milli, katılımcı, kapsayıcı yeni bir anayasanın yapılması boynumuzun borcudur. TBMM’de yeni bir iç tüzükle işleyişin daha rasyonel, daha demokrat, hızlı bir şekilde olmasını sağlamak da gündemimizdedir. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bunun için Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi diğer konularda güncelleme yapmak da önümüzdeki konulardan bazılarıdır.”

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