Nihat Zeybekci'den İzmirlilere müjde: Suya yüzde 50 indirim getireceğiz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları:

İzmir'de siyaset hoşgörüye dayalı. İzmir'de dolaşırken bir kere bile tepki almadım. İzmirli için mahallenin çocuğuyum.

Ege kültürünün insanıyım. Başından beri gönüller kazanmaya geldik. Biz İzmir'i almaya değil, İzmir'e kendimizi vermeye geldik.

Kanalizasyon yok

İzmir'de bazı bölgelerde ayrımcılık olmuş. İzmir'in çok önemli bölgelerinde kanalizasyon sistemi yok. Yağmur suları Çeşme'de ve Alaçatı'da direkt olarak denize veriliyor. Toprağı ve denizi kirletmeyi bırakmak gerekiyor. Anormal, onların gözünde normal hale gelmiş. Sıfır Atık Projesi'yle iki yıl içerisinde bu sorunları çözeceğiz. Seçilirsem 2020'ye kadar arıtma tesisi kuracağım. Çeşme ve Alaçatı'ya derhal müdahale edilmeli.

Seçim yapılmadan icraatlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Karaburun'u özel çevre koruma alanı ilan ettik. İzmir'de vatandaşlar için en büyük sorunlardan biri trafik. İzmir'de trafik İstanbul'a göre çok daha kötü durumda. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz, projelerimiz üzerinde iyi çalıştık. Köprülü kavşaklar ile trafik sorununu çözeceğiz. 5 yılda İzmir'deki trafik problemini tamamen çözerim.

İzmir'de en büyük problemlerinden bir tanesi su fiyatlarıyla ilgili. İçme suyu ile ki içme suyuyla ilgili sıkıntımız var. Su fiyatları açısından en pahalı şehriyiz. Büyükşehirin kararı bu. Bizim Göldes Barajı yapılmış, hatlar şehre kadar getirilmiş. Bu zamanında şehrin su problemlerini çözmek için DSİ tarafından yapılan bir su hattıdır. Fakat büyükşehir hala şebekeye bağlayamamış durumda. Biz dünyanın en pahalı suyunu içiyoruz. Mars'tan su getirseniz bu kadara mal olur.

Yüzde 50 suya indirim getireceğiz

40 liralık bir fatura su tüketimi. Ama faturanın toplamı 400 lira. Orada ne var? Katı atık toplama bertaraf bedeli... 12 lira olan şey, ton bedeli 40-50 liraya çıkıyor. Tokyo'da 14,90 kuruş; dünyanın en pahalı şehri.

Bu sorunu bitireceğiz. Yüzde 50 suya indirim getireceğiz. Öğrenci biletleri genelde yetişkinin yüzde 50'sidir. İzmir'de yüzde 70'e yakınıdır. Bunu da yüzde 50'ye indireceğiz.

Yerel yönetimler yatırımcı aramak zorunda.