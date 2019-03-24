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Nihat Zeybekci'den İzmirlilere müjde: Suya yüzde 50 indirim getireceğiz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında "Yüzde 50 suya indirim getireceğiz" açıklamasında bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 10:54
Nihat Zeybekci'den İzmirlilere müjde: Suya yüzde 50 indirim getireceğiz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN TÜRK'te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları:

İzmir'de siyaset hoşgörüye dayalı. İzmir'de dolaşırken bir kere bile tepki almadım. İzmirli için mahallenin çocuğuyum.

Ege kültürünün insanıyım. Başından beri gönüller kazanmaya geldik. Biz İzmir'i almaya değil, İzmir'e kendimizi vermeye geldik.

Kanalizasyon yok

İzmir'de bazı bölgelerde ayrımcılık olmuş. İzmir'in çok önemli bölgelerinde kanalizasyon sistemi yok. Yağmur suları Çeşme'de ve Alaçatı'da direkt olarak denize veriliyor. Toprağı ve denizi kirletmeyi bırakmak gerekiyor. Anormal, onların gözünde normal hale gelmiş. Sıfır Atık Projesi'yle iki yıl içerisinde bu sorunları çözeceğiz. Seçilirsem 2020'ye kadar arıtma tesisi kuracağım. Çeşme ve Alaçatı'ya derhal müdahale edilmeli.

Seçim yapılmadan icraatlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Karaburun'u özel çevre koruma alanı ilan ettik. İzmir'de vatandaşlar için en büyük sorunlardan biri trafik. İzmir'de trafik İstanbul'a göre çok daha kötü durumda. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz, projelerimiz üzerinde iyi çalıştık. Köprülü kavşaklar ile trafik sorununu çözeceğiz. 5 yılda İzmir'deki trafik problemini tamamen çözerim.

İzmir'de en büyük problemlerinden bir tanesi su fiyatlarıyla ilgili. İçme suyu ile ki içme suyuyla ilgili sıkıntımız var. Su fiyatları açısından en pahalı şehriyiz. Büyükşehirin kararı bu. Bizim Göldes Barajı yapılmış, hatlar şehre kadar getirilmiş. Bu zamanında şehrin su problemlerini çözmek için DSİ tarafından yapılan bir su hattıdır. Fakat büyükşehir hala şebekeye bağlayamamış durumda. Biz dünyanın en pahalı suyunu içiyoruz. Mars'tan su getirseniz bu kadara mal olur.

Yüzde 50 suya indirim getireceğiz

40 liralık bir fatura su tüketimi. Ama faturanın toplamı 400 lira. Orada ne var? Katı atık toplama bertaraf bedeli... 12 lira olan şey, ton bedeli 40-50 liraya çıkıyor. Tokyo'da 14,90 kuruş; dünyanın en pahalı şehri.

Bu sorunu bitireceğiz. Yüzde 50 suya indirim getireceğiz. Öğrenci biletleri genelde yetişkinin yüzde 50'sidir. İzmir'de yüzde 70'e yakınıdır. Bunu da yüzde 50'ye indireceğiz.

Yerel yönetimler yatırımcı aramak zorunda.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:54
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Sıfır Atık Projesi
  4. Çeşme
  5. Alaçatı
  6. Göldes Barajı
  7. Nihat Zeybekci

YORUM YAZ

  • SelamiSelami49 dk önce
    Nihat bey sana İzmir'den ekmek çıkmaz, boşuna debelenme.
  • MukadderMukadder1 sa önce
    Vadin n bol olsun...zeybekçi paşa bunlara gerek yok siz hakkı hukuku adaleti ahlaki ilke edinin söylemden eyleme geçirin kafi ..hakikaten bunlari yapabilecek gucunuz niyetiniz varmi
  • BozoBozo1 sa önce
    Hayde vatansever aklar milliler cinliler saadetliler kürtler yenikapiyi topyekun
  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Çok güzel bir vaad inşaallah kazanırda darısı Adana ya olur CEHAPE Adana da % 30 Su indirimi vaad ediyor Hüseyin SÖZLÜ den tık yok vakit geçiyor hemen şimdi Adana da suyun % 50 indirieceğini kamuoyuna deklera et sayın MHP li SÖZLÜ aksi halde durum kritik haberin ola.
  • YorumcuYorumcu1 sa önce
    Hava çok güzel üskudardan 10 otobüs yola ciktik yenikapidayiz
  • Ahmet ÖzAhmet Öz1 sa önce
    Şimdiye kadar bu indirim yapılamaz mıydı?Ak Parti,inandırıcılıkta,muhalif partilerin çok gerisinde görünüyor.Bu söylem,muhalefetin söylemi.Bunu hayata geçirmek iktidarın yetkisi dahilinde.Nasıl olur da böyle bir siyasi gaf üretir Zeybekçi?Ak Parti,seçimleri garanti görüyor.Ev ziyaretlerinde onları göremedik.Bu kadar rahatlık olur mu?
  • HakanHakan1 sa önce
    Yenikapı şimdiden sürüyle insan geliyo
  • Güzel Güzel 1 sa önce
    Tüm Türkiye'de yarından itibaren bu karar Ak partili tüm beldiyeler tarafından alinsa seçimi kazanmakiçin yapılıyor düşüncesi olmaz

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