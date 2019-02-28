Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası tarımda yıldız olacak"

Cumhur İttifakı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Menderes Havzası’nda doğal yapıyı bozmadan tarımsal üretimde markalar oluşturup ihtisas organize sanayi bölgeleriyle yöre halkına büyük destekler sağlayacaklarını belirterek, “Gerçekleştirilecek yatırımlarla bu bölge Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek” dedi.

Zeybekci, ziyaret ettiği Kiraz, Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Beydağ’da muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nihat Zeybekci, geçtiği köy yollarındaki çukurları işaret ederek 6 ay içinde İzmir’in hiçbir yerinde, en uzak köyün yolunda dahi çukur kalmayacağını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan ve en çok şikayet edilen içme suyu hatları, kanalizasyon, kilit taşları gibi tüm ihtiyaçları kısa sürede karşılayacaklarını bildiren Zeybekci, “Medeni ihtiyaçlar şehrin her köşesine ulaşacak” dedi.

Menderes Havzası’nın tarım, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, süs bitkileri konularında önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Şehrin her köşesini kooperatiflerle birlikte tarayarak avantajlı ürünleri ortaya çıkaracağız, markalarını oluşturmalarını sağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız şirket, süt ve süt ürünleri, hayvancılık, fidecilik süs bitkisi yetiştiriciliği konusunda üreticiye, besiciye önemli katkılar sağlayacak. Kar amacı gütmeden çalışacak şirket, gerek alım, gerek soğuk zincirde depolama, paketleme, pazarlama ne gerekiyorsa hepsini yapacak, fiyatların aşağı gitmesini engelleyecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan malzemeleri peşin alıp vadeli vererek çiftçiyi, üreticiyi destekleyecek. Bölgenin ürünleri Türkiye’de, hatta dünya pazarında bilinen markalar haline gelecek. Tüm bunları yaparken bölgenin doğal yapısını korumayı gözeteceğiz Gerçekleştirilecek yatırımlarla bölgemiz Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek. Bu çalışmaları sembolik değil, tüm İzmir’deki üreticiye yönelik yapacağız. Bölgenin ihtiyacı olan hayvan pazarlarını da oluşturacağız. Bölgede hayata geçireceğimiz nöbetçi, gezici veteriner hizmetine vatandaşlarımız bir telefonla ulaşacak ve bu sayede hızlı müdahaleyle yüksek orandaki buzağı ölümlerini, hayvan hastalıklarını aşağıya çekeceğiz” diye konuştu.

"Başkanlık haram olsun"

Gönül belediyeciliği yapacaklarını dile getiren Zeybekci, yaşlı, engelli, muhtaç kişilerin ihtiyaç duyduğu bakımlarını İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceğini söyledi. “Yardıma muhtaç kardeşim, bir engellim, yaşlım bakıma kavuşmazsa o belediye başkanlığı bize haram olsun” ifadesini kullanan Zeybekci, projesine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Belediyeye özel tasarımlı, asansörlü araçlar kazandıracağız, bunlar vatandaşımızın evine gidecek evlerinin temizliğini, bakımını, gerekiyorsa muhtaç kişinin bakımını, tıbbi anlamda desteğini verecek. İlacı alınması gerekiyorsa ilacını alacak, gerekiyorsa hastaneye götürecek. Bu vatandaşlarımızın tamamı kayıt altında olacak. Ancak bunu tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırırsan gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik yapmış olursun. Gönüllere girersin, o zaman ‘Allah senden razı olsun’ duasını alırsın.”

"Birbirlerinin tersini söylüyorlar"

Zeybekci, İzmir’in sorunları birikmişken bunların konuşulamadığına dikkati çekerek, “Problemler konuşulmamış, bahaneler konuşulmuş. Dertlerin üzeri ideolojik bir perdeyle örtülmüş. Şimdi yeniden aynı yerlere götürecekler meseleyi çünkü söyleyecek bir şeyleri yok. Dikkat ettiyseniz şimdi birbirlerinin tersini söylüyorlar; biri kokuyor, öteki kokmuyor diyor. Biri şehirde bu var diyor, diğeri hayır diyor” ifadesini kullandı.

Kiraz’ın Umurlu Mahallesi’nde de vatandaşlarla buluşan Zeybekci, İzmir’in kaybettiği yıllarını 5 yılda kazandırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade ederek, “İzmir tıbbi atıklarını Manisa’ya gönderiyor, yağmur suları kanalizasyona aktarıldığından fazla yağışta tüm sistem arıtılmadan denize boşaltılıyor. Trafik, alt yapı, üst yapı problemleri ortada. İzmir’de de bir hizmet seferberliğiyle bu sorunları gündemden kaldıracağız. Bölgemizin içme suyu problemini, kanalizasyon sorununu çözeceğiz” dedi.

Ayrıca Bozdağ, Gölcük ve Birgi’yi ziyaret eden Zeybekci, kayak tesislerinin faaliyete geçirilmesi ve bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini, bu konuya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.