Nihat Türkmenoğlu kimdir? Nihat Türkmenoğlu nereli? Nihat Türkmenoğlu hayatı biyografisi

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı. Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

Nihat Türkmenoğlu kimdir?

Nihat Türkmenoğlu, 5 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğu. Nihat Türkmenoğlu, 12 sporcunun yer aldığı müsabakada liderliği paralimpik rekoru kırarak elde etti. Milli atıcı, 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 2016 yılında 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti.

Nihat, bu derecesiyle doğrudan çeyrek finale yükselmeyi de başardı. Aynı kategoride yer alan Bahattin Hekimoğlu ise 643 puanla 5. oldu. Bahattin, son 16 turunda genel sıralamada 12. olan Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksei Leonov'la eşleşti. Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, yarı finalde ev sahibi Japonya'dan Kohji Oyama'yla karşılaştı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.