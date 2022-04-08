Nihat Pakdil kimdir, nereli? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil hangi görevlerde bulundu?

Nihat Pakdil kimdir?1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Nihat Pakdil, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanı aldı. Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamasının ardından, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğü yaptı. 1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı olarak çalışmış, yine daha öncesinde, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı görevini de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde yapmıştır.

Pakdil, Mehdi Eker'in Bakanlığı döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.