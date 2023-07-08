Nihat Kahveci'nin son çalımı nafaka oldu

Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören ikilisi 2003 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İki çocukları olan iki isim, 2014 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı. Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören'e aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL nafaka ve ayrıca iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti. Ayrıca boşanma protokolünde Kahveci'nin Kaşgören'e 2 milyon 250 bin TL tazminat, iki daire ve İspanya'da lüks araç verdiği bilgisi yer alıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Nihat Kahveci, 2015 yılında 2017'ye kadar birikmiş olan 2 milyon 241 bin TL nafaka borcunu eski eşiyle anlaşma yapıp 5 milyon TL olarak ödedi.

'Düzenli gelirim yok'

İddiaya göre; Nihat Kahveci aylık 50 bin TL ödediği nafakanın 4 bin TL'ye düşürülmesi için dava açtı. Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Kahveci, gelirinin olmadığını iddia etti. Kahveci, eski eşine 2 bin TL çocuklara da biner TL'den toplam 4 bin TL nafakaya hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme ise Kahveci'nin anlaşmalı boşanmadan sonra mali durumunda herhangi bir eksilme olmadığını toplanan delillerle anlaşıldığını belirtti ve davanın reddine karar verdi. Nihat Kahveci'nin İzmir 2. icra Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava kabul edildi. Mahkeme, Kahveci'nin aylık 4 bin TL yoksulluk ve iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Dosya Yargıtay'da

Pınar Kaşgören, İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu bu karara itiraz etti ve üst mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi ise; Nihat Kahveci'nin nafakaya ilişkin protokol sunduğunu, eski eşinin protokole ve imzalara inkar etmediğini belirtti.

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Her iki tarafın da kabulünde olan protokol uyarınca, eski futbolcunun borcunun bir kısmından ibra edildiğini belirtildi. İstinaf Mahkemesi, sonraki aylara ilişkin aylık 4 bin TL'lik nafakanın düzenli olarak yatırıldığını belirtti.

Pınar Kaşgören ise kararın bozulması için davayı Yargıtay'a taşıdı.