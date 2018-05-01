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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a çok sert eleştiri!

Spor yorumcusu Nihat Kahveci sosyal medya hesabından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı sert bir dille eleştirdi.

01 Mayıs 2018 Salı 01:26
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a çok sert eleştiri!

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenilerek zirve yolunca yara alan Beşiktaş'ta moraller bir hayli bozuldu.

Özellikle Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçından sonra yaşananlardan dolayı futbolu bırakma kararı alacağı konuşulurken siyah beyazlı camianın önemli isimleri de eleştiri yapmaktan kaçınmadı.  

Bu isimlerin başındaki isim Nihat Kahveci yine sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir mesaj attı. Gaolatasaray derbisinde Jeremain Lens'i ağır bir şekilde eleştiren Kahveci'nin bu kez de hedefinde başkan Fikret Orman vardı.

İşte Kahveci'nin o tweeti:

"Başarısızlık varsa tek sorumlu kim ne derse desin bence esprili transferleriyle Fikret Orman’dır..(Lens -Vida misali)"

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:26
  1. Nihat Kahveci
  2. Beşiktaş
  3. Fikret Orman

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