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Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya sert sözler!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Nihat Kahveci, Jeremain Lens'in performansını eleştirdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:58
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya sert sözler!

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla devirdi.
Mücadele oynandığı sırada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Nihat Kahveci, sosyal medyadan Jeremain Lens'i hedef alan ifadeler kullandı.
Negredo'nun yerine oyuna giren Hollandalı futbolcunun etkisiz futboluna tepki gösteren Kahveci, yıldız oyuncuyu kızdıracak bir yorum yaptı.

''LENS'DEN DAHA İYİ OYNARIM''

Nihat Kahveci sosyal medya hesabından Lens'in performansı için "7 senedir hızlı yürümüyorum bile ama Lens 'den daha iyi oynarım kesin..." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:58
  1. nihat kahveci
  2. Beşiktaş
  3. Jeremain Lens

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