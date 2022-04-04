Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında şok! Allah sana evlat yüzü göstermesin

Ünlü din alimi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da her yıl olduğu gibi Ramazan ayı boyunca canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırıyor. Hatipoğlu, canlı yayın esnasında kendisine yöneltilen soruyla adeta şok oldu. Hiç beklemediği bir soruyla karşı karşıya kalan Nihat Hatipoğlu, ne diyeceğini bilemeyerek bir an duraksadı ve soğuk kanlılığını koruyarak seyirci tarafından sorulan soruya cevap verdi. O anlar ve yaşanan diyalog programı izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı. İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun seyirciyle yaşadığı o diyalog...

Ramazan ayı boyunca kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sorulan soruyla adeta şok oldu. Ünlü isime Diyarbakır'dan bağlanan yeni evli bir çift tarafından sorulan soruda "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" denildi.

Çiftin arasında resmi nikahın olup olmadığını öğrenen Hatipoğlu, yeni evli çiftin annesine "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek seslendi. Hatipoğlu, "Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı geri çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.