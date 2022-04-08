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Gündem Nihat Hatipoğlu, o soruyu duyunca çileden çıktı!
Gündem

Nihat Hatipoğlu, o soruyu duyunca çileden çıktı!

Her yıl Ramazan ayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, canlı yayın esnasında gelen sorulardan birine sinirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 14:14:00 -
Nihat Hatipoğlu, o soruyu duyunca çileden çıktı!

Her Ramazan ayı ve dini günlerde ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Nihat Hatipoğlu, bu yıl da Müslümanların sorularını yanıtsız bırakmıyor. Özellikle Ramazan ayı ile özdeşleşen programında her sene birbirinden ilginç "Oruç" soruları gündem olurken, Hatipoğlu, bazı sorular ve yanıtlar karşısında kızgınlığını gizleyemiyor. Ramazan ayında gelen sorular haricinde, Hatipoğlu'nun hitabını eleştiren bir izleyici Hazreti Vahşi'ye "Hazreti" denmesini yanlış bulunca olanlar oldu. Nihat Hatipoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran eleştiride "Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye Hazreti dememelisiniz" ifadeleri yer aldı. Prof. Dr. Hatipoğlu ise, "Sen kimsin ya? Edep. Her kitapta bu böyle geçer" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

"Senin ne haddine? Sen kimsin?"

Sinirlerine hakim olamayan Nihat Hatipoğlu, hemen ardından "Kendini çok bildiğini zannediyorsun. İki kelime okumuşsun okuduğunu da yanlış okumuşsun. Senin ne haddine? Sen kimsin? Önce peygamberin sahabesine nasıl böyle dersin?" ifadelerini kullandı. 

 

 

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