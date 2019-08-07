Nihat Hatiopoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

İlahiyatçı ve sunucu Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Paylaştığı balkon fotoğrafının altına yazdığı nota beğeni yağdı.

Nihat Hatipoğlu, anne ve babasının yaşadığı apartman binasını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Hatipoğlu "Bazılarına hiç bir şey anlatmaz. Bazılarına çok şey.. Hatırası cihana değer. Baba ve annenizin bir zamanlar oturduğu bir apartman. Bir balkon. Yanından geçerken kim bilir ne hissedersiniz.'Dinle, bu ney neler hikayet eder, ayrılıklardan nasıl şikayet eder..." notu ile yaptığı bu paylaşım beğeni ve yorum rekoru kırdı.