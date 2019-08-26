Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...

yeniakit.com.tr Kemalist yazar Nihat Genç, "Eş cinsel kraliçe ve açılımcı ‘Kemalistler’" başlıklı yazısında, para uğrunda idelojik çıkmaza giren Kemalist yazarları sapkın bir ‘kraliçe’nin sözleriyle vurdu.

“Para için yazarlık olmaz”

Genç, yazarlık yaparken maddi sıkıntı çektiğini, bağışlarla yeni internet sitesini kurduklarını ve bunun ağır bir durum aldığını söyledi. Çalıştığı yerlerde çoğu zaman kapıdaki güvenlikçiden dahi az maaş aldığını belirten Genç, yazarların en büyük imtihanının parayla olduğunu söyledi.

Kemalist yazarlara çok sert sözler

Para için “ideolojisini satan” Kemalistlere çok sert sözlerle yüklenen Genç, sürekli eşcinselliği savunan söz konusu kesimi sapkınlardan verdiği örneklerle vurdu. Dinen pek uygun olmasa da, Kemalistleri kendi savundukları eşcinsellerle vuran Genç şunları yazdı:

Geçen bir belgeselde izledim, New York’un çok ünlü eş cinsel kraliçesi, hayatını anlatıyor. Eş cinsel düşmanlıklarıyla, polisle, sokakla verdiği amansız zor imkansız bir hayatı olmuş. Ve lafın ortasında başka soru geliyor, “servetiniz, ne kadar para kazandınız, mali durumunuz?”

Şöyle cevap veriyor; “Parayı öne çıkartsaydım New York’un en zenginlerinden biri olurdum, kimsenin kiralık metresi olmadım bağımsızlığımı korudum, ben paraya değil hep yaptığım işin keyfine odaklandım.”

Bu cümleleri duyunca gözlerim doldu, eş cinsel kraliçeye sarılasım geldi.

“Canım benim” dedim, “keyfine odaklanmış kaç kişi kaldık şu dünyada”.

Keşke uyuşturucu tüccarı ve katil PKK’yla açılım ittifakları yapan sözde Kemalistler de kimsenin metresi olmayan bu eş cinsel kadar dürüst olabilseler.