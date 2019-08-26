0553 313 94 23

Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...

Para için yazarlık yapmadığını ve bağımsızlığını korumaya çalıştığını savunan Nihat Genç, Kemalistleri kızdıracak ifadeler kullandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...

 yeniakit.com.tr  Kemalist yazar Nihat Genç, "Eş cinsel kraliçe ve açılımcı ‘Kemalistler’" başlıklı yazısında, para uğrunda idelojik çıkmaza giren Kemalist yazarları sapkın bir ‘kraliçe’nin sözleriyle vurdu.

“Para için yazarlık olmaz”

 Genç, yazarlık yaparken maddi sıkıntı çektiğini, bağışlarla yeni internet sitesini kurduklarını ve bunun ağır bir durum aldığını söyledi. Çalıştığı yerlerde çoğu zaman kapıdaki güvenlikçiden dahi az maaş aldığını belirten Genç, yazarların en büyük imtihanının parayla olduğunu söyledi.

Kemalist yazarlara çok sert sözler

Para için “ideolojisini satan” Kemalistlere çok sert sözlerle yüklenen Genç, sürekli eşcinselliği savunan söz konusu kesimi sapkınlardan verdiği örneklerle vurdu. Dinen pek uygun olmasa da, Kemalistleri kendi savundukları eşcinsellerle vuran Genç şunları yazdı:

Geçen bir belgeselde izledim, New York’un çok ünlü eş cinsel kraliçesi, hayatını anlatıyor. Eş cinsel düşmanlıklarıyla, polisle, sokakla verdiği amansız zor imkansız bir hayatı olmuş. Ve lafın ortasında başka soru geliyor, “servetiniz, ne kadar para kazandınız, mali durumunuz?

Şöyle cevap veriyor; “Parayı öne çıkartsaydım New York’un en zenginlerinden biri olurdum, kimsenin kiralık metresi olmadım bağımsızlığımı korudum, ben paraya değil hep yaptığım işin keyfine odaklandım.”

Bu cümleleri duyunca gözlerim doldu, eş cinsel kraliçeye sarılasım geldi.

Canım benim” dedim, “keyfine odaklanmış kaç kişi kaldık şu dünyada”.

Keşke uyuşturucu tüccarı ve katil PKK’yla açılım ittifakları yapan sözde Kemalistler de kimsenin metresi olmayan bu eş cinsel kadar dürüst olabilseler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:27
  1. Nihat Genç
  2. eşcinsel kraliçe
  3. Kemalistler
  4. Kemalist yazarlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı
    1. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    2. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    3. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    4. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    5. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    6. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    7. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    8. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    9. Tower Plaza’da sona doğru
    10. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    11. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    12. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    13. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    14. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    15. Ruhani'den "fırsatları..
    16. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    17. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    18. Burdur’da ev yangını
    19. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    20. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    21. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    22. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    23. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    24. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    25. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    26. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    27. Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili..
    28. Borsa haftaya düşüşle başladı
    29. Sabancı Holding, Yünsa hisselerini..
    30. Yunusemreli tekvandocular Manisa’yı..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı