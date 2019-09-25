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Nihat Genç'ten gündemi sarsacak sözler: Kaçacak delik bulamazsınız

VeryansınTV yazarı Nihat Genç, bugün kaleme aldığı 'Yedeklenmiş şeytanlar' başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
Nihat Genç'ten gündemi sarsacak sözler: Kaçacak delik bulamazsınız

OdaTv'den ayrılan Nihat Genç, CHP ve ittifak yaptığı HDP'ye sert eleştiriler getirmeye devam ediyor.

Nihat Genç, bugünkü yazısında, Ekrem İmamoğlu'nu parlatan medya kurumlarına çok sert çıktı.

Nihat Genç'in yazısından o bölümler:

Propaganda makinesi kurduklarını kendileri yazdıkları kitaplarda söylüyorlar, başkaları da söylüyor, Necati Özkan’ın öyle bir kampanya makinesi kuralım ki bütün algıları değiştirelim gibi, bu propaganda makinesi gerçekte kimindir, şirketi vergisi irtibatı nedir? ANKA diye bir ajans var mı yok mu bilemiyoruz, ama bu propaganda makinesinin yayınları yakınlıkları Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet ve ODA TV’yi abartılı İmamoğlu’nu parlatma haberleriyle tek kanaldan, tek bir cephe haline getirdiğine hepimiz şahit olduk.

Yani, bu propanganda makinesinden, İmamoğlu’nun geçmişi, bir küçük yanlışı, bir eski mahkemesi ve FETÖ’yle irtibatlı şahıslarla haber ve fotoğraflar tek bir tanesi haber yapılmadı, haşa şirk koşmak kimin haddine.

"Yüzlerce Kemalist cumhuriyetçi yazar..."

Büyük macera geçen yılın Aralık ayında düğmeye basılmış gibi yüzlerce Kemalist cumhuriyetçi yazar propaganda makinesinin reyonlarında yerini aldı. Kaftancıoğlu desteklenecek, desteklendi. HDP ittifakı desteklenecek, desteklendi. Kamuoyunun o saate kadar hiç tanımadığı İmamoğlu’na bütün birlikler, kolordular selam çakacak, hizaya geçilecek, emredersiniz, başüstüne… Küçük dilimizi yuttuk, şaşırıp kaldık.

Propaganda makinesinin ilk işi sizi alternatifsiz bırakmaktır, Tuncay Özkan ve Erdoğan Topraklar propaganda makinesiyle muhalif kitleyi ‘alternatifsiz’ bırakmadı mı? Bir zaman Sarıgül’e bir zaman Ekmeleddin’e şimdi de İmamoğlu’na sizi mecbur eden bu propaganda makinesinin orjini, kökü nedir ne yer ne içer kim besler?

Bu toprakların suyunu içmiş her dürüst sıradan insan gibi bizim de davamız, cumhuriyet, hukuk, egemenlik ve toprak bütünlüğü kavgasıdır. Ve ama propaganda makinesi bize Kaftancıoğlu gibi PKK destekçilerini dahi desteklememizi söylüyor ve HDP ittifakını şart koşuyor ve ‘açılımcı’ olmamızı dahi istiyor.

"BABA 5'i yeniden çekmek zorunda kalırız"

Hayır, dediğinizde TEHLİKELİ BİR YAZAR haline gelirsiniz.

Gizli pazarlıklar önceden verilmiş sözler, gün gelir sizi şeytanlaştırır ve hatta vatan haini yapar ve kaçacak delik bulamazsınız.

Bu gizli pazarlıkların gün gelip sizi siyaset sahnesinden düşürür, partinizi bir zamanların SHP’si gibi un ufak eder öldürür ve PKK’lı damgasıyla toplumun nefretini hatta düşmanlığını kazanır ve sonra sol liberaller ve fetöcüler gibi Almanya’da konferans vermekten başka şansınız kalmaz.

Her biri zamanında iktidar uğruna birbirine yalandan sözler verdiler ve hepsi birbirini kullandı, ta ki menfatlari çatışıp aralarında iç savaş çıkıncaya kadar. Hendekler Suriye sınırları, saraylar, tek adamlar hepsi bu ‘gizli ajandanın’ sonucu infilaktır. Bu trajedilere doymadınız, bu filmi sar baştan Baba 5’i yeni baştan mı çekmek istiyorsunuz.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
  1. Nihat Genç
  2. Nihat Genç Odatv

YORUM YAZ

  • KeşkeKeşke4 dk önce
    Bu yazının tamanı verseydiniz keşke.
  • FerdiFerdi18 dk önce
    Prim yapmaya çalışan , kafayı yemiş biri.
  • KartalKartal33 dk önce
    Adam haklı...hele bir azsınlar hele bir kriptolar Erdoğan gidici diye tam çıksın piyasaya o zaman göreceğiz hesaplarını...
  • Mustafa curaMustafa cura35 dk önce
    Gerçekleri bu kadar sade ve güzel dile getirmek,nihat genç gibi bir ustaya yakışır,sağol kardeşim.
  • EmrklEmrkl36 dk önce
    Doğru söylüyor biz hataya hata doğruya doğru diyenlerdeniz kaybedecek de kazanacakda bir şeyimiz yok

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