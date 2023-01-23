Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı

Gazeteci Nihat Genç, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdığını belirtti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepki çeken sözlerine cevap vermişti. Gazeteci Nihat Genç, Haluk Bayraktar'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AK Parti'ye 5 puan kazandırdı"

Bayraktar'ın Türkiye'yi arkasına aldığını belirten Genç açıklamasında, ''Haluk Bayraktar Habertürk'te canlı yayına çıktı. İddia ediyorum! Kafa kafaya yüzde bir alırsa bir taraf yenecek gibi. Seçimde öyle bir sahne var. Haluk Bayraktar tek başına konuşmasıyla AK Parti'ye 5 puan kazandırdı. Babacan'ın bu lafı etmesi AK Parti'ye 5 puan kazandırdı. Çünkü Bayraktar orada milli gururu, milli heyecanı ve milli teknolojiyi dile getirdi. Başından geçen mağduriyetleri de anlattı. Bütün bunlara rağmen o dönemde bunları nasıl yaptığını anlattı. Bence Türkiye halkını da arkasına aldı.'' ifadelerini kullandı.