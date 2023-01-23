  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı
Gündem

Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine cevap veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açıklamalarda bulunan Gazeteci Nihat Genç, Bayraktar'ın AK Parti'ye 5 puan kazandırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 01:17:00 -
Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı

Gazeteci Nihat Genç, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdığını belirtti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın tepki çeken sözlerine cevap vermişti. Gazeteci Nihat Genç, Haluk Bayraktar'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AK Parti'ye 5 puan kazandırdı"

Bayraktar'ın Türkiye'yi arkasına aldığını belirten Genç açıklamasında, ''Haluk Bayraktar Habertürk'te canlı yayına çıktı. İddia ediyorum! Kafa kafaya yüzde bir alırsa bir taraf yenecek gibi. Seçimde öyle bir sahne var. Haluk Bayraktar tek başına konuşmasıyla AK Parti'ye 5 puan kazandırdı. Babacan'ın bu lafı etmesi AK Parti'ye 5 puan kazandırdı. Çünkü Bayraktar orada milli gururu, milli heyecanı ve milli teknolojiyi dile getirdi. Başından geçen mağduriyetleri de anlattı. Bütün bunlara rağmen o dönemde bunları nasıl yaptığını anlattı. Bence Türkiye halkını da arkasına aldı.'' ifadelerini kullandı.

Kıraç'ın tarafını seçti! Genç'ten Demirtaş ve Gökbakar'a olay sözler!
Kıraç'ın tarafını seçti! Genç'ten Demirtaş ve Gökbakar'a olay sözler!

Gündem

Kıraç'ın tarafını seçti! Genç'ten Demirtaş ve Gökbakar'a olay sözler!

Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı!
Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı! "Millet İttifakı'nın adayı belli oldu!"

Gündem

Nihat Genç bombayı patlattı, sosyal medya yıkıldı! "Millet İttifakı'nın adayı belli oldu!"

Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...
Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...

Gündem

Nihat Genç: 12 binden fazla halkın karşısına geçti ama...

Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!
Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!

Medya

Kemalist Nihat Genç'in sitesi hafızlara bir şey diyemeyince Demirkan Hoca'yı öne sürdü!

Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu
Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu "Herif resmen, Türkiye Amerika’dan yönetilecek dedi."

Gündem

Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu "Herif resmen, Türkiye Amerika’dan yönetilecek dedi."

Akşener ve İmamoğlu mutluluktan uçunca, Nihat Genç Kılıçdaroğlu'na seslendi: Çabuk gel...
Akşener ve İmamoğlu mutluluktan uçunca, Nihat Genç Kılıçdaroğlu'na seslendi: Çabuk gel...

Gündem

Akşener ve İmamoğlu mutluluktan uçunca, Nihat Genç Kılıçdaroğlu'na seslendi: Çabuk gel...

Nihat Genç’ten olay açıklama! Atatürk kız kardeşini jandarma zoruyla kısırlaştırdı
Nihat Genç’ten olay açıklama! Atatürk kız kardeşini jandarma zoruyla kısırlaştırdı

Gündem

Nihat Genç’ten olay açıklama! Atatürk kız kardeşini jandarma zoruyla kısırlaştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23