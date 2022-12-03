Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu. "Herif resmen, Türkiye Amerika’dan yönetilecek dedi."

“(Kılıçdaroğlu vizyonunu açıklarken) Herif resmen 'Türkiye, Amerika'dan yönetilecek' dedi ya (Danışmanların hepsi Amerika'da olduğu için ve tabii Fetö de orada...) kulaklarım bunu da duydu ya...” Genç’in attığı twit kısa sürede en çok okunanlar arasına girdi. Binlerce kişi paylaşıma yorumda bulundu.